Tanzen im FVV: Der Aufbaukurs

× Erweitern Foto: Uli Barths / FVV FVV-Tanzen

Die Tanzabteilung des queeren Sportvereins erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit: Die Grundkurse der standard- und lateinamerikanischen Tänze sind beendet, am 14. Januar startet nun der weiterführende Kurs für Fortgeschrittene – das bedeutet, alle, die die Grundschritte sowie erste Figuren in Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, Foxtrott, Discofox, Tango und langsamem Walzer bereits beherrschen, können teilnehmen; das gilt im Übrigen auch für diejenigen, die auch ohne den FVV-Grundkurs über die nötige Tanzerfahrung verfügen. Der Kurs läuft 10 Wochen, dienstags um 20:30 Uhr in der oberen Sporthalle der IGS Süd in Sachsenhausen.

Ab 14.1., Aufbaukurs Standard/Latein, dienstags, IGS Süd, Textorstr. 104, Frankfurt, Anmeldung bis eine Woche vor Kursstart (falls noch Plätze frei sind), Kosten: FVV-Mitglieder 80 Euro, Nichtmitglieder 160 Euro, www.fvv.org/sport/tanzen

Tipp: am 12.1. und 9.2. steigt wieder der FVV-Tanztee, die Standardtanz-Party im Switchboard, jeweils ab 19 Uhr