Tanzfestival Rhein-Main 2024

× Erweitern Foto: Le Kabuki Collektif-FAIR-E Im Festival-Spotlight: Das französische Collectif FAIR-E“.

„In The Blink Of An Eye” lautet das Motto des diesjährigen Tanzfestivals Rhein-Main – eine äußerst poetische Umschreibung für das Wesen und die Schönheit von Tanz, die lediglich im flüchtigen Moment der Performance erlebt werden können.

Das Festival findet zum neunten Mal statt. Aufführungsorte sind der Mousonturm, das Frankfurt LAB, die Hessischen Staatstheater Wiesbaden und Darmstadt sowie Off-Locations in Offenbach. Präsentiert werden Choreografien aus der ganzen Welt, die zum Teil in Kooperation mit der Tanzplattform Rhein-Main entstanden sind.

× Erweitern Foto: Filip van Roe MarcBrew-1 „an Accident / a Life“ mit Marc Brew.

Ein Beispiel ist „an Accident / a Life“ mit Marc Brew. Für den in Irland lebenden und international agierenden queeren Tänzer und Choreografen hat „In The Blink Of An Eye“ eine ganz eigene Bedeutung: Seit einem Autounfall ist Brew querschnittsgelähmt und im Alltag auf einen Rollstuhl angewiesen.

Seine tänzerische Arbeit musste von diesem Augenblick an neu definiert werden. Zusammen mit dem renommierten queeren Choreografen Sidi Larbi Cherkaoui, der neben vielbeachteten Tanzstücken auch schon mit Popstars wie Beyoncé, Madonna oder Jay-Z gearbeitet hat, entwickelte Marc Brew nun ein Theatererlebnis mit Musik, Tanz, Erzählung und Film (sowie einem Auto), in dem unter anderem der traumatische Unfall bearbeitet wird (9. und 10.11., Hessisches Staatstheater Wiesbaden).

× Erweitern Foto: Filip van Roe MarcBrew-2 „an Accident / a Life“ mit Marc Brew.

Marc Brew bietet im Rahmen des Tanzfestivals außerdem den Workshop „Inclusive Dance“ an, der dazu einlädt, von den individuellen körperlichen Voraussetzungen der Teilnehmenden ausgehend, mit kreativen Anleitungen neue Bewegungsmöglichkeiten zu erkunden und Grenzen zu überwinden (8.11, Hessisches Staatstheater Wiesbaden).

× Erweitern Foto: Ardian Lumi, unsplash.com Tanztag

Mitmachen ist im Übrigen ein fester Bestandteil des Tanzfestivals: Ganz klassisch wird zum Beispiel am 9. November im Staatstheater Darmstadt ein Tanztee im Stil der 1920er Jahre veranstaltet – inklusive Orchesterbegleitung. Oder man kann sich bei „The Big Line“ in eine Line-Dance-Choreo einklinken (30.10. Hauptbahnhof Darmstadt, 1.11. Hauptbahnhof Frankfurt, 8.11. Hauptbahnhof Wiesbaden, jeweils um 17:30 Uhr). Am 16.11. lädt das Tanzfestival zum Tanztag, an dem insgesamt 95 (!) Tanz-Schnupperkurse angeboten werden. Am Abend trifft man sich im Mousonturm zum großen Abschluss-Tanzfest – allein das ist ein Erlebnis! Auch klassische Workshops gehören zum Programm: Von Flamenco bis zeitgenössischen Tanzformen wie „Waacking“ kann man hier den Horizont erweitern.

× Erweitern Foto: Le Kabuki MouniaNassangar_Stuck Waacking! Mounia Nassangars Stück „Stuck“.

„Waacking“, der in der queeren Szene von Los Angeles in der 1970er-Disco-Ära entstandene, expressive Tanzstil mit akzentuierten Armbewegungen, ist auch Teil des Festival-Spotlights. Der liegt in diesem Jahr auf dem französischen „Collectif FAIR-E“. Die Gruppe, die drei Stücke präsentiert, ist ein Zusammenschluss zeitgenössischer Tänzer*innen und Choreograf*innen, deren gemeinsame Basis in den sogenannten „urbanen Tanzformen“ liegen: Hip-Hop, Breakdance oder eben „Waacking“. Waacking-Ikone Mounia Nassangar zeigt dabei „Stuck“, eine Choreo für fünf Tänzerinnen (13.11., Wartburg Wiesbaden).

31.10. – 17.11., Tanzfestival Rhein-Main, alle Infos, Stücke, Workshops und Spielorte über www.tanzfestivalrheinmain.de