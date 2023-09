Tanz mit Warmes Wiesbaden

× Erweitern Foto: Adrian Lumi, unsplash.com, gemeinfrei

Für alle, die auf Partys oder zum Beispiel auch bei der Gala der AIDS-Hilfe Wiesbaden im Dezember im Kurhaus Wiesbaden eine flotte Sohle aufs Parkett legen möchten, bietet Warmes Wiesbaden einen achtwöchigen Standard-Tanzkurs, der am 19. Oktober startet.

Auf dem Programm stehen langsamer Walzer, Discofox, Foxtrott, Rumba und andere Tänze, mit denen man auf allen Dancefloors glänzen kann.

Der Kurs richtet sich an queere Menschen und wird in Kooperation mit der Jugendkirche KANA und der Tanzschule Weber organisiert. Vorkenntnisse braucht man keine, einfach mit dem Lieblingsmenschen oder auch allein den Kurs besuchen und dazulernen!

Der Kurs startet am 19. Oktober und findet bis einschließlich 7. Dezember jeweils donnerstags zwischen 20:15 und 21:45 Uhr in der Jugendkirche KANA statt. Die Kursgebühr beträgt 120 Euro, alle Teilnehmenden erhalten außerdem 20% Nachlass auf die Eintrittskarte zur Gala der AIDS-Hilfe Wiesbaden, die am 9. Dezember im Kurhaus Wiesbaden steigt.

19.10. – 7.12, Queerer Standard Tanzkurs, Jugendkirche KANA, Kellerstr. 35, Wiesbaden, 20:15 – 21:45 Uhr, Anmeldungen über sport@warmeswiesbaden.de

Mehr Infos über warmeswiesbaden.de