tanzmarathon 2020: Dis__TANZ

× Erweitern Foto: Valentin Fanel Tanzmarathon 2020

Der mehrteilige Ballettabend „tanzmarathon“ zum Abschluss des Semesters gehört zu den Tanz-Highlights der HfMDK. Unter dem neuen Titel „DIS__TANZ“ werden die Shows der Studenti*nnen nun in zwei Streaming-Programmen, die am 3. und 4. Juli live aus dem Kleinen Saal der Hochschule gesendet werden.

Das erste Programm zeigt fünf Stücke: Neben Arbeiten, die im Online-Unterricht während des Corona-Lockdowns entstanden sind, wie „Steps of dance #1“ von Cyril Baldy oder „PaganiniZoomUs“ von Regina van Berkel, gibt es unter anderem eine neue Choreografie von Jean-Hugues Asshoto zur Musik von Philipp Glass sowie einen Ausschnitt aus „Enemy on the Figure“ von William Forsythe.

× Erweitern Foto: Regina Van Berkel / DietmarJaneck Tanzmarathon 2020

Der zweite Teil mit sieben Stücken startet mit einer Solo-Choreografie aus „rapid eye movement“ von Dieter Heitkamp, dem Ausbildungsdirektor für zeitgenössischen und klassischen Tanz an der HfMDK; „rapid eye movement“ feierte 1983 Premiere im damaligen TAT. Außerdem sind Choreografien des israelischen Tänzers Emanuel Gat und der Choreografin Tanja Liedtke, das choreografische Corona-Projekt „Nati Liquidi“ von Kaya Kolodziejczyk sowie studentische Eigenarbeiten zu sehen.

Livestreaming:

Programm 1 am 3.7., 19:30 – 20:30 Uhr

Programm 2 am 4.7., 21 bis 22 Uhr

Mehr Infos über www.play.hfmdk-frankfurt.info