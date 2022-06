Tanztheater-Zirkus aus Italien

× Erweitern Fotos: Andrea Macchia

Die Italienische Compagnie „blucinQue“ verbindet auf ganz eigene Art Tanztheater, Live-Musik und zeitgenössischen Zirkus. Das neueste Stück der Compagnie-Leiterin Caterina Mochi Sismondis „Gelsomina Dreams“ ist eine Hommage an den Regisseur Federico Fellini, den Begründer des Neorealismus, der in seinen späteren Filmen zunehmend Traum und Realität zu vermischen vermochte.

× Erweitern Fotos: Andrea Macchia

Fotos: Andrea Macchia

In dieser Tradition spielt „Gelsomina Dreams“ in einem surrealen Bühnenbild, das mit seinen fragmentarischen Bauten und Szenegrafien an ein verlassenes Filmset des italienischen Filmemachers erinnert. Hier wandert die Protagonistin Gelsomina träumerisch und zugleich mystisch durch die schwebende Landschaft, begleitet von Sound und Licht. Historische Musikinstrumente wie eine Drehorgel oder ein Glockenspiel werden gesampelt und zu einem neuen Klangteppich verwoben.

Akrobatische Tanzeinlagen und eine fantasievolle Sicht des Lebens vermischen sich zu einem besonderen Theaterabend. Ein Stück zwischen Dolce-Vita und La Strada, der Welt der Straße und schwebenden Zirkusvisionen.

10. und 11.6., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, www.gallustheater.de