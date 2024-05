Tapas-Bar 1895: Tapas und mehr!

× Erweitern Foto: 1895 Café Bar Bistro „1895-Terrasse-1“

Gibt es etwas sommerlicheres als Tapas? Zumindest rangieren die kleinen Häppchen ganz oben auf der Lieblingsliste aller kulinarischen Fans. Eine feine Adresse für leckere Tapas befindet sich in der Nähe des Merian-Platzes: Die Tapas-Bar 1895, die die klassische Tapas-Theke um urbane und internationale Snacks erweitert. So finden sich neben der bewährten Kombi aus Jamón Serrano, marinierten Oliven, Käse und Pimientos de Padron auch Flammkuchen-Variationen (spannend: zum Beispiel mit Gorgonzola und Birne!), ein Frankfurter Risotto mit Grüne-Soße-Kräutern und Garnelen oder die Blumenkohl Pakora mit Bärlauch-Gurken-Dip.

× Erweitern Foto: 1895 Café Bar Bistro „1895-Terrasse-2“

Genießen kann man das alles entweder im geräumigen Restaurant, aber im Sommer vor allem draußen: Entweder auf der wunderbaren Außenterrasse, auf der man abseits der Merian-Platz-Geschäftigkeit schön ruhig an der verkehrsberuhigten Luisenstraße sitzt oder auf der zweiten Terrasse im Innenhof des Restaurants. Die Küche serviert die Tapas-Auswahl dienstags bis samstags bis 22 Uhr, Snacks gibt es sogar bis 23 Uhr. Zusätzlich wird samstags und sonntags einen leckeres Frühstücksbrunch zum Start in den neuen Tag angeboten und donnerstags ist Aperol-Abend – super für einen relaxten Afterwork-Drink.

1895 – Café / Bar / Bistro, Luisenstr. 7 (am Merianplatz), Frankfurt, Tel: 069 -94943878, Di – Fr 18 bis 24 Uhr, Sa 9:30 bis 24 Uhr (Tapas jeweils bis 22 Uhr, Snacks bis 23 Uhr), So 9:30 – 17 Uhr, Frühstücksbuffet Sa + So 10 bis 14 Uhr, sonntags ab 14 Uhr Kaffee und Drinks, www.1895-ffm.de/