Foto: Marriott International „MainTapasLounge"

Eigentlich steigt das schicke Get-together in der coolen Main Tapas Lounge im Westin Grand Hotel jeden ersten Mittwoch im Monat – wegen des Feiertags am 1. Mai wird die schwungvolle Afterwork-Session in diesem Monat auf dem 8. Mai verschoben! Das schicke Get-Together, begleitet von DJ-Sounds, einer Auswahl vielfältiger Cocktails und leckerer Tapas-Specials; das Angebot der kleinen Häppchen reicht von der „Hausgemachten Aioli mit Apfelwein-Baguette" bis hin zum „Handkäs mit Musik". Beim „Flotten 3er“-Tapas-Special kann man pro Gang drei Optionen wählen. Dazu serviert der neue Bar-&-Lounge-Manager Savino Gallo klassische Cocktail-Favoriten wie den „Negroni", „Espresso Martini“ oder „Gin Basil Smash" bis hin zu innovativen Kreationen wie dem „Orange/Lotusblüten Gimlet" Lecker!

8.5., Main Tapas Lounge im The Westin Grand, Konrad-Adenauer-Str. 7, Frankfurt, 17:30 Uhr, Tapas & Tunes findet – außer an Feiertagen – an jedem ersten Mittwoch im Monat statt, www.maintapaslounge.com