× Erweitern Foto: Hardijanto Budiman / Apfelweingalerie Hardijanto Budiman, A Cliche Methapor about me and the Mirror © Hardijanto Budiman courtsey Apfelweingalerie Frankfurt

Wenn man schon nicht reisen kann (oder nicht reisen mag), dann kommt die Welt eben nach Hause: Die Frankfurter Apfelweingalerie zeigt in Kooperation mit dem Online-Magazin Tagree.de ab dem 5. März in der Ausstellung „That’s My World“ Arbeiten von Fotograf*innen aus allen Kontinenten der Welt. Dabei sind Alltagszenen aus Jerusalem oder Kibera in Nairobi ebenso zu sehen wie inszenierte Tableaus aus Indonesien, Frankreich oder den USA. Ein Blick auf unsere Welt aus verschiedenen Perspektiven in der Welt.

Vernissage am 5.3., Apfelweingalerie in der Kleinmarkthalle, Hasengasse 5 – 7 (Eingang West / Liebfrauenberg), Frankfurt, die Ausstellung ist bis zum 23.4. zu sehen, www.tagree.de, www.aw-galerie.com