Foto: Alexandra Klein TheBallroomRevue-1

In den Cabarets, Varietés, Salons und Tanzsälen der 1920er Jahre herrschte eine vibrierende Atmosphäre: Diese Orte waren Freiräume, die mit Toleranz, Offenheit und ohne Scheu vor dem Unbekannten neue Horizonte ausloteten.

Klingt nach den heutigen „Safer Spaces“, was das Team um Regisseur Ralph Sun zur Frage bewegte, wie ein solcher Ort aussehen könnte, wenn er gut hundert Jahre später, also den 2020ern, erfunden worden wäre – als ein neuartiges Refugium für alle Menschen, losgelöst von historischen Vorbildern.

Foto: Alexandra Klein TheBallroomRevue-2 Foto: Alexandra Klein TheBallroomRevue-3 Foto: Alexandra Klein TheBallroomRevue-4

Das Ergebnis wird seit Mitte November mit der Show „The Ballroom – Revue“ im Stuttgarter Friedrichsbau Varieté präsentiert. Ein Kaleidoskop aus Fashion, Farben, progressiver Eleganz, Tanz und artistisch-akrobatischer Ausdruckskraft. Eine Kabarett-Revue für und mit Nachtschwärmern, Musen, Exoten und beeindruckenden Künstler*innen.

Noch bis 2.3., Friedrichsbau Varieté, Siemensstr. 15, Stuttgart, Spieltage: Do bis Sa 20 Uhr, So 19 Uhr, Silvester-Special am 31.12. mit Shows um 17 und 21:45 Uhr, keine Vorstellung am 1.1.2025, www.friedrichsbau.de