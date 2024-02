The Culture

× Erweitern Foto: © Hank Willis Thomas TheCulture_Hank_Willis Hank Willis Thomas „Black Power”, 2006, Chromogener Druck, Barret Barrera Projects

Von der Bronx in die ganze Welt: In ihrer neuesten Ausstellung dokumentiert die Schirn den immensen Einfluss des Hip-Hop auf die aktuelle Kunst und die heutige Gesellschaftskultur. Entstanden in den 1970ern, als Untergrund-Bewegung afro- und lateinamerikanischer Jugendlicher im New Yorker Stadtteil The Bronx, ist Hip-Hop heute zu einem der einflussreichsten Kulturphänomene weltweit geworden. Hip-Hop beinhaltete schon damals nicht nur Rap-Musik, sondern auch DJing, Tanz und Graffiti-Art und war somit von Beginn an genreübergreifend. Ebenfalls von Anfang an übte Hip-Hop Kritik an den vorherrschenden Strukturen und war mitunter politisch und sozialkritisch motiviert. Die Ausstellung nimmt nicht nur die Ursprünge des Hip-Hop in den USA in den Fokus, sondern beleuchtet auch die Kunst und Popmusik der letzten 20 Jahre. Sie greift dabei zeitgenössische Themen und Debatten wie Identität, Rassismus, kulturelle Aneignung, Sexualität, Feminismus und Empowerment auf.

× Erweitern Foto: © The Museum of Modern Art / Lizenziert von SCALA / Art Resource, NY TheCulture_Rammellzee_K_Rob_Basquiat Rammellzee und K-Rob, mit Jean-Michel Basquiat, „Beat Bop / Test Pressing“, 1983, Nachdruck 2001, Vinylplatte, The Museum of Modern Art, New York. Commitee on Prints and Illustrated Books Fund, 2013, © Rammellzee Estate.

Ausgestellt werden Gemälde, Fotografien, Skulpturen und Videos sowie Mode, Schallplattencover und Vinyl von international bekannten Künstler*innen der damaligen Zeit bis zur Gegenwart. Die Ausstellung wurde organisiert vom Baltimore Museum of Art und dem Saint Louis Art Museum in Zusammenarbeit mit der Schirn.

29.2. – 26.5., Schirn, Römerberg, Frankfurt, www.schirn.de

Tipps: Opening Celebration am 28.2. mit DJ Haitian Star aka Torch.

Feedback-Talk am 5. und 7.3.: Die Musik-Journalistin Miriam Davoudvandi diskutiert mit weiblichen Persönlichkeiten der deutschen Hip-Hop-Szene; mit dabei: OG LU, Cora E., Liz und Sabrina Setlur.