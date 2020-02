× Erweitern Illustration: The English Theatre The Effect

Ist Liebe wirklich nichts als ein chemischer Prozess im menschlichen Hirn? Für hoffnungsvolle Romantiker mag dies – insbesondere im Valentinstag-Monat – vielleicht zynisch klingen, aber es gibt ja auch Menschen, die den Valentinstag für eine bloße Erfindung der Blumenindustrie halten.

So oder so müssen sich die Protagonisten des Stücks „The Effect“, das am 21.2. Premiere im The English Theatre feiert, mit genau dieser Frage auseinandersetzen: Connie und Tristan sind freiwillige Probanden einer Medikamentenstudie, deren Nebeneffekt augenscheinlich eine stetig wachsende gegenseitige Zuneigung ist. Oder ist da vielleicht doch noch etwas anderes? Das Stück der britischen Autorin Lucy Prebble wird als intelligente Komödie bezeichnet.

Ab dem 21.2., The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, www.english-theatre.de