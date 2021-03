The English Theatre im Stream

× Erweitern Foto: The English Theatre Adventurous

British at its best: Das English Theatre kooperiert mit dem Londoner Jermyn Street Theatre und streamt die Dating Komödie „Adventurous“ von Ian Hollard.

Per Dating Portal suchen Ros, die auf Romantik steht, und Richard, der eine feste Beziehung möchte, nach geeigneten Partnern. Die Dating-Technik hat beide zusammengeführt – aber was nun? Wir schreiben das Jahr 2020 und Verabredungen sind in Pandemiezeiten nicht ganz so einfach. Vom ersten störanfälligen Zoom-Gespräch bis zum First Date in Distanz erleben die beiden eine wahre Achterbahnfahrt, gelenkt von technischen wie zwischenmenschlichen Unzulänglichkeiten.

Für „Adventurous“ kooperiert das English Theatre mit dem Londoner Jermyn Street Theatre. Dessen Leiter Tom Littler hat als Regisseur bereits einige Stücke ans English Theatre gebracht: „Switzerland“ oder „Strangers on a Train“ sowie Musicals wie „Jeckyll & Hyde“ oder „Cabaret“.

Noch bis zum 28. März kann ist „Adventurous“ über die Website des English Theatre zu sehen. Checkt auch Tom Littlers Grußbotschaft an das Frankfurter Publikum.

Noch bis 28.3., Infos und Zugang über www.english-theatre.de