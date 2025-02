The English Theatre: Streitclub

× Erweitern Foto: SHVETS production, pexels.com, gemeinfrei

Eine feste Institution im Programm des English Theatre ist der Streitclub, ein Talk-Podium, zu dem die Hosts Nicole Deitelhoff und Michel Friedmann regelmäßig Gäste einladen und – durchaus streitlustig – über Themen der Zeit diskutieren; im Februar zu: „Alles ist möglich! Das ist Demokratie!“

Natürlich geht es um die chronisch unsicheren Zukunftsaussichten, insbesondere nach den am 23. Februar vorgezogenen Bundestagswahlen. Und was wird mit US-Präsident Trump aus den geplanten Fortschrittsprojekten, der europäischen Sicherheit, den wirtschaftlichen Sorgen vieler Bürger*innen und der aufgeheizten Klimadebatte? Haben sich die Liberalen in die Bedeutungslosigkeit manövriert, ist der Konservatismus erschöpft und hat die politische Linke abgewirtschaftet? Oder kommt doch alles ganz anders, als es uns dystopische Untergansprognosen weismachen wollen?

Mitdiskutieren tun der Publizist Wolfram Weimer und der Soziologe Heinz Bude.

17.2., The English Theatre @ Zoo, Bernhard-Grzimek-Allee 1, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.english-theatre.de