The English Theatre

„Secret Life of Humans“ lautet der Titel des Stücks, dass am 3.4. Premiere im English Theatre feiern sollte; ein Blick hinter die Kulissen ...

Die Premiere von „Secret Life of Humans“ am 3.4. im English Theatre ist verschoben. Das Team steht trotzdem in den Startlöchern, denn die Proben in London waren vor dem dortigen Shut-Down nahezu beendet, auch alle Ensemblemitglieder sind wohlauf und das Bühnenbild in Frankfurt steht.

„Wir warten jetzt erst einmal bis Ostern, bevor wir weiterplanen“, erklärt Pressesprecherin Caroline Winter. „Mit ‚Secret Life of Humans’ haben wir ein tolles Stück, das wir auf jeden Fall auf die Bühne bringen möchten. Wir haben dazu schon verschiedene Optionen im Kopf“.

Das English Theatre hat seine aktuelle Spielzeit, die zeitgleich das 40. Jubiläum der Theaterinstitution feiert, unter das Motto „Flirting with Madness“ gestellt. „Secret Life of Humans“ macht sich auf die Suche nach dem Grund der ganzen „Madness“: Was hat die menschliche Evolution gebracht? Das Stück lotet die beiden Extrempositionen zum Thema gegeneinander aus: Dient die Evolution der steigen Verbesserung der Menschheit oder führt sie unweigerlich zu deren Auslöschung?

Das Ensemble mit den Creatives, Schauspielern und Autor David Byrne (nicht zu verwechseln mit dem Frontmann der amerikanischen Popband Talking Heads) geben in ihrer Videobotschaft einen Blick hinter die Kulissen der Produktion und sprechen über das Stück.

Updates über www.english-theatre.de