Mit einem echten Thriller startet das English Theatre in seine neue Spielzeit: „The Girl on the Train“ basiert auf dem gleichnamigen Roman der britischen Autorin Paula Hawkins, der auch schon als Kinofilm für nervenaufreibende Spannung sorgte.

Rachel Watson ist „The Girl on the Train“: Jeden Morgen nimmt sie den Vorstadtzug nach London City – obwohl sie schon vor langem ihren Job verloren hat. Die morgendliche Zugfahrt führt vorbei an ihrem ehemaligen Heim, wo ihr Ex-Mann Tom mit seiner neuen Frau und deren gemeinsamen Tochter lebt. Die Ehe zwischen Rachel und Tom ging vor langem in die Brüche, unter anderem, weil Rachel keine Kinder bekommen konnte. Rachel leidet seitdem unter Depressionen und Alkoholabhängigkeit. Täglich beobachtet sie vom Zug aus ein Pärchen aus Toms Nachbarschaft das – ihrer Meinung nach – ein perfektes Leben führt. Doch dann wird die Nachbarin ermordet aufgefunden. Zunächst kann Rachel bei der Polizei sachdienliche Hinweise zum Tag des Verbrechens geben – doch plötzlich rückt sie selbst in den Kreis der Verdächtigen. Als Rachel auf eigene Faust versucht, die Wahrheit herauszufinden, stößt sie auf ungeahnte zwischenmenschliche Abgründe …

„ Es war ein echter Glücksfall, dass das English Theatre die Rechte am Bühnenstück bekommen hat und nun die Deutschlandpremiere feiern darf“, freut sich Theater-Chef Daniel Nicolai über den fulminanten Auftakt der neuen Spielzeit. Regie führt Psyche Stott, die 2019 bereits den Ökothriller „The Children“ am English Theatre in Szene setzte.

3.9., Deutschlandpremiere, The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, zu sehen bis 6. November, www.english-theatre.de