The Hollywood Tramp Ball: Beyoncé Club Night

Der sympathische Hamburger Party-Macher Berry E. aka The Hollywood Tramp macht erneut eine Frankfurter Stippvisite und lädt zur fulminanten Beyoncé Club Night anlässlich der Veröffentlichung von „Act II: Cowboy Carter“, dem zweiten Teil der Beyoncé-Album-Trilogie. Natürlich gibt’s auf den zwei Dancefloors alle Queen-B-Hits und auch einiger anderer Heroines zu hören. Dazu kommen Party-Specials wie der legendäre Hollywood-Tramp-Countdown, die Mute-Challenge bei „Energy“ und der „Pure / Honey Runway“. Im Basement tanzt der Super Fan Floor im Stundentakt zum Sound von jeweils einer Diva – den Start macht um Mitternacht Taylor Swift, gefolgt von Kim Petras, Britney Spears, Ariana Grande und Nicki Minaj. An den Decks stehen neben Mastermind The Hollywood Tramp der Pure-Resident Mark Hartmann sowie X-Brane. Um Hosting und Show kümmert sich Daniella Dikket.

13.4., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 23 Uhr, Tickets über purequeerclubbing.ticket.io/