The Hollywood Tramp Halloween-Ball

Foto: The Hollywood Tramp HollywoodTramp

Eine Premiere feiern die inzwischen regelmäßig auch in Frankfurt stattfindenden Hollywood-Tramp-Ball-Events mit seiner ersten Halloween-Party. Es wird also gruselig, komplett mit einer special-Halloween-Deko, in der sich die kostümierten Gäste sofort heimisch fühlen werden – There’s (Kunst-) Blood On The Dancefloor!

An den Decks sorgt das DJ-Team Barry alias Hollywood Tramp, Mark Hartmann und FLOW2K mit T-Cut auf zwei Floors mit Pop, House und Urban-Tunes für die passende Stimmung. Ember Remember und Daniella Dikket krönen das Ganze mit einer passenden Performance. Fürs gute Ankommen gibt’s außerdem einen Welcomeshot for free! Get Creepy!

26.10., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.facebook.com/PUREgayclubbing