× Erweitern Foto: Sophia Emmerich Queer Community Project: Kottilesben

Teil des diesjährigen Queerfestivals in Heidelberg ist die Video- und Fotoausstellung „The Queer Community Project“ des Fotograf*innen-Duos Lisa-Sophie Kempke und Sophia Emmerich. Dokumentiert werden LSBTIQ*-Gruppen aus der ganzen Welt.

In eindrücklichen Portraits und Video-Erzählungen zeigen die Bilder und Videos, wie wichtig das Gefühl von Zugehörigkeit innerhalb der LSBTIQ*-Community ist. Denn insbesondere für queere Menschen sind Gruppen oder Communities, in denen sie sich wiederfinden, verstanden werden und sich nicht gesondert erklären müssen, essenziell. Diese Gruppen existieren zum Teil über Ländergrenzen und -kulturen hinweg, wie der Motorradclub „Dykes on Bikes“, oder es gibt sie virtuell, wie das Tictoc-Projekt „The Old Gays“.

× Erweitern Foto: Sophia Emmerich Queer Community Project: The Old Gays

Lisa-Sophie Kempke und Sophia Emmerich zeigen zum Teil intime Einblicke in 10 queere Gruppen aus Los Angeles, Palm Springs, Malibu, Frankfurt und Berlin. Mit dabei sind zum Beispiel „Queer Surf“, die Gemeinschaft queerer Surfer*innen in Malibu, die „Dykes on Bikes Rhein-Weser“ aus Frankfurt oder „Love is Halal“ aus Berlin.

9.5., Vernissage im Rahmen des Queerfestival-Eröffnungsabend im Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3, Heidelberg, 19 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 28.5. zu sehen, queer-festival.de