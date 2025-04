The Queerest Place In Space!

× Erweitern Foto: KoolShooters, pexels.com, gemeinfrei

Die Queerlactica ist die regelmäßige queere Party des QZM, die das Zentrum zusammen mit dem Team der Unheilbar in der Disco ZWEI organisiert. Das QZM bespielt den ersten Floor, die Unheilbar den zweiten Floor – für alle ist was dabei! Die Musik ist elektronisch, der Spirit explizit queerfriendly. Dress How You Feel – Hauptsache du landest irgendwann auf dem Dancefloor. Der Ticketverkauf der Queerlactica-Party kommt dem QZM zugute. Runde Sache!

5.4., Disco ZWEI, T6 4, Mannheim, 23 Uhr, queerlactica.de