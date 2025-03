× Erweitern Foto: the sense of KITCHEN

Küchenstudio und gleichzeitig Eventlocation? Dass das ganz wunderbar zusammen funktioniert, beweist seit einem guten halben Jahr the sense of KITCHEN im Frankfurter Westend.

Grit Stock, ihr Sohn Artur und dessen, schon seit der Schulzeit bester Freund Marco Schmidt sind die Köpfe des Unternehmens und ergänzen sich perfekt: Grit arbeitet seit 20 Jahren im Bereich Küchenplanung, Marco ist gelernter Schreiner und die Leidenschaft von BWLer Artur ist die Eventorganisation.

× Erweitern Foto: the sense of KITCHEN

Der Showroom im Reuterweg präsentiert vier hochwertige Küchenensembles samt einer großen, bestuhlten Tafel, die als zentraler Punkt sowohl für Beratungsgespräche als auch für die Events dient. „Das können Firmenveranstaltungen, Geburtstagsfeiern oder Partys mit DJ sein, aber auch Vernissagen, Wine-Tastings, Kochkurse oder Fine-Dining-Events“, erklärt Artur. Fünf bis acht Events veranstaltet der „KITCHEN Club“ im Monat. Die Küchen-Kojen werden immer miteinbezogen: Befreundete Profi-Restaurantköche leiten hier die Kochkurse, bereiten bei Dinner-Events vor Ort die Menüs zu, und bei Partys steht das DJ-Pult auf einer der großen Kücheninseln.

„Uns macht das Spaß und wir bauen damit eine kleine Community auf, die unser Küchenstudio ganz anders kennenlernt“, meint Artur.

× Erweitern Foto: the sense of KITCHEN

Im Bereich der Küchenplanung bietet das insgesamt neunköpfige Team kreative Lösungen für jeden Geldbeutel – von der Basic-Küche bis zur maßgeschneiderten Schreinerküche, jeweils ausgestattet mit raffinierten und funktionalen Details. Zu den Partnerfirmen gehören renommierte Namen wie V-Zug, Bora oder Liebherr, das Team arbeitet auch mit lokalen Firmen zusammen; selbst der ehemalige Besitzer, von dem Grit, Artur und Marco das Küchenstudio übernommen haben, gehört zum Team. Kücheneinrichtungen, Arbeitspatten aus Holz oder Stein, Möbel, Leuchten und Wandgestaltung – von der Planung bis zur Montage kommt hier alles aus einer Hand. Rundes Konzept!

The sense of KITCHEN, Reuterweg 51, Frankfurt, www.thesenseofkitchen.de

Event-Tipp: am 29. März lädt the sense of KITCHEN zur Vernissage mit Arbeiten der Künstlerin Eileen Herres. Serviert werden erfrischende Getränke. Tickets über die Website.