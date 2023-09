× Erweitern Foto: Birgit Hupfeld

Obwohl der Streit um den Verbleib des English Theatre im Hochhaus an der Gallusanlage 7 immer noch nicht beigelegt ist, kann Direktor Daniel Nicolai mit „The Vanishing Room“ die allererste Weltpremiere im English Theatre Frankfurt feiern.

Foto: Birgit Hupfeld

London, 1824: Einer der exklusivsten Privatclubs der Stadt ist gerade eröffnet worden, als eine Gruppe mächtiger Club-Mitglieder aus dem Hinterzimmer heraus ein Verbrechen plant: Die Veröffentlichung eines kompromittierenden Buchs soll verhindert werden. Nach einer kurzen Unterredung ist man sich schnell einig: Das Manuskript muss verbrannt werden. Daniel, der jüngste Page des Clubs, wird mit dieser Aufgabe betraut. Wie sich im Verlauf der fast 200 Jahre umspannenden Geschichte herausstellt, ist dies die erste einer Reihe von Vertuschungstaten, die aus den innersten Zirkeln des Clubs heraus koordiniert werden. Als ein Mitglied des Clubs auf rätselhafte Weise umkommt und Daniel die Leiche entdeckt, drohen die verborgenen Geheimnisse in Form von Tagebüchern doch ans Licht zu kommen.

David Byrne („Secret Life of Humans”) und Olivia Hirst haben mit „The Vanishing Room“ einen verschachtelnden Polit-Thriller geschrieben, der in der Vergangenheit startet und im Hier und Heute endet. Die Themen sind zeitlos: Elitarismus, Information-Leaking, Verschwörungstheorien, Intrigen einer kleinen Gruppe Mächtiger oder auch Kolonialismus. Um nur ein paar Assoziationen zu nennen. Dazu mischen sie auch noch eine kräftige Note Mystery ein und unternehmen atemberaubenden Zeitsprünge innerhalb der Spanne von 200 Jahren.

Foto: Birgit Hupfeld Foto: Birgit Hupfeld Foto: Birgit Hupfeld

Vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, denn im zweiten Teil verschlingert sich das Stück leider in der eigenen Virtuosität, was die Theaterfreude schmälert. Doch das Schauspieler*innen-Ensemble ist großartig und die Theatereffekte samt des Video- und Sounddesigns ideenreich und raffiniert.

Nach der Weltpremiere in Frankfurt wird „The Vanishing Room“ 2024 in London und am New Yorker Off-Broadway zu sehen sein.

Noch bis 29.10., The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, Spieltage: Di bis So, www.english-theatre.de