Neu im English Theatre: The Wasp

Mit einem packenden Psychothriller startet das English Theatre in seine neue Interims-Spielzeit.

× Erweitern Foto: Martin Kaufhold Lucy Walker-Evans als Heather (links) und Jacasta King als Carla.

Heather und Carla sind alte Schulkameradinnen. Die beiden Mädchen stammen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, was schon damals zu Spannungen führte. Die beiden hatten sich aus den Augen verloren, bis eines Tages die wohlsituierte Heather ein Treffen vorschlägt.

Heather lebt zusammen mit ihrem Mann ohne eigene Kinder. Carla hingegen lebt in prekären Verhältnissen und erwartet gerade ihr fünftes Kind. Nach dem Austausch von mehr oder weniger freundlichem Smalltalk rückt Heather endlich mit dem Grund für das Treffens heraus:

Carla soll Heathers Ehemann ermorden und dafür reich entlohnt werden.

Carla zögert, nimmt das teuflische Angebot jedoch an. Die beiden Frauen beginnen, einen perfiden Plan für den perfekten Mord zu schmieden …

× Erweitern Foto: Martin Kaufhold

Der Thriller nach einer Vorlage von Morgan Lloyd Malcolm beginnt seinen Plot wie man ihn aus Filmen oder Theaterstücken wie „Stranger On A Train“ zu kennen meint.

Doch sobald man sich in (falscher) Sicherheit wähnt, kippt die Story: Wenn Heather den wahren Grund ihres Handelns und für ihren mörderischen Plan enthüllt, werden auch die Zuschauenden in (menschliche) Abgründe gerissen. Ist Heather wahnsinnig? Ist sie das Opfer einer längst zurückliegenden grausamen Tat, deren Folgen ihr Leben bis heute bestimmen? Und wie konnte Carla auf die schiefe Bahn kommen?

Regisseurin Psyche Stott, bekannt für English-Theatre-Inszenierungen wie „Girl On A Train“ oder zuletzt „The Two Popes“, hat einen auf die Essenz konzentrierten Zwei-Personen-Thriller in einem ebenso minimalistischen wie effektvollen Bühnenbild inszeniert. „The Wasp“ ist wahrlich keine leichte Sommerkomödie, dafür ein packender Thriller um Rache, Gewalt und Eifersucht, und darüber, welche Monster unverarbeitete Traumata hervorbringen können.

× Erweitern Foto: Martin Kaufhold

Das English Theatre zeigt „The Wasp“ in der Volksbühne, der aktuellen Interims-Spielstätte des Theaters (gab berichtete).

Noch bis 22. September, The English Theatre @ Volksbühne, Großer Hirschgraben 19, Frankfurt, Spieltage: Di – So, 19:30 Uhr (sonntags 18 Uhr), www.english-theatre.de