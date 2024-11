Thomas Mann x Felix Krull

× Erweitern Foto: Mindjazz Pictures / kinofreund BekenntnisseThomasMann

„Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann“ – ja, richtig gelesen: Nicht die „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“, sondern den Autor des gleichnamigen Romans und seine persönliche Verbindung zu seinem fiktiven Helden rückt Filmregisseur André Schäfer in den Fokus. 50 Jahre schrieb Thomas Mann, an dem Roman, der noch mehr als „Tod in Venedig“ von den persönlichen, auch homosexuellen Sehnsüchten Manns geprägt ist.

André Schäfer benutzt für seinen Film ausschließlich Romantexte sowie Originalzitate aus Thomas Manns Briefen, Essays, Tagebüchern und Reden. Szenen des Romans mit Sebastian Schneider als flamobyanter Felix Krull werden mit echten Aufnahmen Thomas Manns kombiniert und schaffen damit eine dicht verwobene Filmerzählung über Schein und Sein, Selbstinszenierung und die bittersüße Kunst des sich Verstellens. Zwar muss Mann nicht vorgeben, einer höheren gesellschaftlichen Schicht anzugehören – er gehört einfach dazu –, dennoch versucht auch er trotz seiner inneren Konflikte die bürgerliche Fassade zu halten.

Es ist auch ein Film über das Dilemma von Intellektuellen, die meinen, etwas geistig zu durchdringen, genüge als Erfahrung. Ein Film wie ein schillerndes Kaleidoskop.

Ab 7.11. im Atelier im Bollwerk Stuttgart und Schauburg Karlsruhe, 8. und 10.11., Caligari Filmbühne Wiesbaden, 13.11., Mal seh’n Kino Frankfurt (weitere Vorstellungen im Mal seh’n Kino am 17, 24. und 31.11.), mindjazz-pictures.de