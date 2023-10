Tim Fischer: Tigerfest

× Erweitern Foto: B. Kraehahn Tim Fischer

Den hundertsten Geburtstag des Kabarettisten Georg Kreisler anno 2022 nahm Chansonnier Tim Fischer zum Anlass, eine Hommage an dem Kabarett-König des schwarzen Humors auf die Bühne zu bringen.

Mit sprachgewaltiger Komik und scharfem Zynismus entlarven Kreislers Texte das trügerische Kleinbürgeridyll und die Lebensfreude des Spießers:

„Ich geb‘ ein Tigerfest, zuhaus in meinem Garten, ich lad euch alle dazu herzlichst ein (…) Sie werden euch verspeisen, zuerst alle Frauen, danach alle Weisen und danach alle Schlaun, als letztes die Dummen, da hilft keine List, solang bis keiner von euch übrig ist“, heißt es in Kreislers „Tigerfest“.

Fischer mag diese Art der kultivierten Boshaftigkeit: „Sein (Kreislers) emotionales Spektrum war enorm und spiegelt sich in seiner Kunst einmalig wider“, sagt Fischer über Kreisler. „Mit klarer Sprache entführt er uns in sein Labyrinth, in dem das Surreale real, das Leichte schwer, das Schwere leicht und das Unmögliche möglich ist."

14.10., Capitol, Waldhofstr. 2, Mannheim, 20 Uhr, www.capitol-mannheim.de