„Weimar Weiblich“ heißt die aktuelle Ausstellung im Deutschen Filmmuseum DFF, die die besondere Rolle der Frauen in der Filmindustrie der 1920er thematisiert. Passend dazu verwandelt sich das Museums-Foyer mit der Reihe „Tingeltangel“ freitagabends in ein klassisches Berliner Musikkabarett Theater.

Unsere Tipps:

× Erweitern Foto: Frank Kloten Bad Mouse Orchestra

Am 6. Oktober ist das „Bad Mouse Orchestra“ zu Gast. Das Trio Charlotte Pelgen (Ukulele und Gesang), Stefan Pößiger (Ukulele) und Peter Jung (Gesang) bringt sein Programm „Drunk with Love“ mit Jazz-Klassikern des frühen 20. Jahrhunderts. Dabei legt das Trio besonderen Fokus auf Songs queerer Kunstschaffender dieser Ära.

Am 13. Oktober laden „Captain Swing“ alias Jazz-Sängerin Pramila Chenchanna und Band zum Konzert mit Swing und Vocal Jazz – natürlich darf hier auch getanzt werden. Wer die Frankfurter Lindy-Hop-Szene kennt, weiß, dass die Tänzer*innen den Saal in Nullkommanichts in einen swingenden Ballroom verwandeln werden.

× Erweitern Foto: Ana-Paula dos Santos Shivā Amiri alias Queer Jelaba

Shivā Amiri ist ein*e trans of Color Kurator*in, Performer*in, Choreograf*in, Drag und Trainer*in. Am 13. Oktober leitet Shivā Amiri einen Queer- und Bi_PoCj-only-Workshop für Künstler*innen zum Austausch über verschiedene Formen der jeweils eigenen künstlerischen Praxis.

Shivā Amiri selbst benutzt Klang, Tanz, Video, Komik und Storytelling, um die Bühne zu einem hybriden Ort zu machen und klassische Denkgewohnheiten zu brechen. Wie das aussieht, zeigt Shivā Amiri alias Queer Jelaba in einer Performance, die am 20. Oktober im DFF zu sehen sein wird. Im Anschluss gibt es einen Artist Talk, zu dem queere, rassismuserfahrene und jüdische Personen sowie Allies eingeladen sind.

DFF, Schaumainkai 41, Frankfurt, Performances starten jeweils um 20:30 Uhr (Workshop am 13.10. von 17 bis 20 Uhr), www.dff.film/tingeltangel