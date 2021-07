Events rund um den CSD Frankfurt

× Erweitern Foto: Joshua Coleman, unsplash.com, gemeinfrei CSD Wochenende

Das klassische Straßenfest auf der Konsti gibt’s zwar erst 2022 wieder, trotzdem sorgen zahlreiche Events rund um das CSD-Wochenende garantiert für gute Stimmung.

CSD-Special Comeback

Foto: DJ Steve K bluebar - DJ Steve K

Auch das Comeback feiert nach langer Coronapause wieder sein Comeback – mit dabei ist natürlich DJ Steve K, der im Juli von DJ Serdar und DJ Niki Mix Hit unterstützt wird. Freitags und samstags gibt’s regelmäßig DJ-Sound unter verschiedenen Mottos und Specials, zum Beispiel am 31. Juli das „Into the Dark“-Special mit DJ Niki Mix Hit. Natürlich wird hier auch CSD gefeiert: Am Vorabend des CSD Frankfurt gibt es am 16. Juli „Pre Pride“ mit DJ Serdar, am 17. Juli heißt es dann „Viva La Pride“ mit DJ Steve K.

16. und 17.7., Comeback, Alte Gasse 33, Frankfurt, DJ-Specials ab 22 Uhr, www.facebook.com/ComebackFFM

GRIND Beach Festival

Foto: John Fornander, unsplash.com, gemeinfrei GRIND

Zum zweiten Mal wird das Open-Air-Event der GRIND zum sommerlichen Rettungsanker für alle, die sich nach Party, Live-Musik und Geselligkeit sehnen. Die Tatsache, dass sämtliche Vorverkaufstickets innerhalb von fünf Minuten ausverkauft waren, spricht für sich: Das GRIND Beach Festival ist der Pflichttermin des Sommers.

Aber keine Panik, das Team um DJ Mark Hartmann hat dafür gesorgt, dass ausreichend Tickets an der Tageskasse erhältlich sein werden. Der übliche Dresscode entfällt, planschfreudige Fans sollten natürlich Swimwear mitbringen, denn es gilt wie immer das Motto: GRIND ist sexy.

Gefeiert wird ab 13 Uhr auf dem Citybeach-Dach des Konstablerwache-Parkhauses, komplett mit zwei großen Pools, Urlaubs-Atmosphäre, eiskalten Drinks und natürlich jede Menge Hotties in Speedos. Auf die Ohren gibt’s House, Circuit Tech-House, urbane Beats und Pop von den GRIND Resident DJs Alexio, Dommy Dean, Mark Hartmann und Newcomer DJ Fr3do.

17.7., Citybeach, Rooftop Parkhaus Konstablerwache,Carl-Theodor-Reiffenstein-Platz 5, Frankfurt, 13 – 1 Uhr, Infos über www.grind-beach.de und www.grind-frankfurt.de

Xtremeties CSD-Special

Foto: Tia Stein, Frankfurter Brauunion Danzig am Platz

Pünktlich zum CSD melden sich die Xtremeties zurück mit einem relaxten Sommer-Special im coolen Danzig am Platz am Ostbahnhof. Das Freiluft-Get-together für alle LGBTQIA* and friends startet direkt nach der CSD-Demo um 16 Uhr – und vor Ort ist dann nicht nur für kühle Getränke, sondern auch leckeres Essen gesorgt. Musik gibt’s natürlich auch: DJ Käry und Mr. Biro bedienen die Decks.

Tickets gibt’s im Vorverkauf und ein begrenztes Kontingent auch an der Tageskasse; wer sicher gehen will, bucht ein VVK-Ticket und bekommt dazu ein frisches BUNTES der FRANKFURTER BRAUUNION für den Heimweg ab 22 Uhr gratis dazu.

17.7., Danzig am Platz, Ostparkstr. 11, Frankfurt, 16 – 22 Uhr, www.xtremeties.de

Pride Summer Nights

Foto: Electra Pain Electra Pain Processed with MOLDIV

Auf den Dächern des Skyline Plaza Centers am Tor des modernen Europaviertels steigt am CSD-Samstag die coole Open-Air-Sause „Pride Summer Nights“.

Bereits ab dem späten Nachmittag gibt’s hier Entertainment und Community-Feeling mit den Queens Electra Pain, Megan Marvelous, Carla Diox und Christy Moon. Die Divas kümmern sich nicht nur mit Welcome-Shots und Candy sondern bringen mit ihren Shows ein tolles Programm auf die Bühne.

DJ Lil Ray sorgt mit seinem Mix aus Hip Hop, Dancehall, Latin, Reggaeton, Old School, German Rap, House, 90er und Charthits für den passenden Soundtrack. Und für Drinks und Snacks ist natürlich auch gesorgt!

17.7., Rooftop Garden Skyline Plaza, Europa-Allee 6, Frankfurt, 17 – 24 Uhr, Tickets auch an der Abendkasse, VVK und Hygieneregeln über www.facebook.com/rainbowrushevents

Proud im Park

Foto: Hilton Frankfurt Hilton Hotel

Cool loungen kann man am CSD-Sonntag auf der Park Terrasse des HILTON Frankfurt beim CSD-Special „Proud im Park“ – eine kleine Oase mitten in Frankfurt mit Blick auf den wunderbar grünen Anlagenring. Für die musikalisch anregende Atmosphäre sorgt ein DJ, neben coolen Drinks und Cocktails gibt’s BBQ-Highlights und das Hot Dog Bike für den kleinen Appetit zwischendurch.

18.7., HILTON City, Hochstr. 4, Frankfurt, ab 14 Uhr, Infos über pride.frankfurt@hilton.com

CSD-Kaffeeklatsch

Foto: Kellertheater CSD Kaffeeklatsch

Der knallbunt-gemütliche Kaffeeklatsch amCSD-Wochenende gehört seit Jahren zum festen Programm des FrankfurterKellertheaters. In ungezwungener Atmosphäre gibt’s bei freiem Eintritt nicht nur ein liebevoll zusammengestelltes Kaffee-und-Kuchen-Buffet gegen Spende, sondern auch eine glamouröse Show. Diesmal laden Vega und Vera zu einer Reise in den Orient, mit Salomé-Bauchtanz und dazu passenden Werken von Oscar Wilde. Wer Vega kennt, weiß natürlich, dass auch Schlager von Zarah Leander und Marlene Dietrich nicht fehlen dürfen.

18.7., Kellertheater,Mainstr. 2, Frankfurt, 16 Uhr, www.kellertheater-frankfurt.de

SPICE – Pride Edition

Grafik: SPICE SPICE

Der sommerliche Sonntagshangout auf dem Rooftop-Garden des 25h The Trip Hotel darf am Pride-Wochenende nicht fehlen. Daydrinking und -socializing ist angesagt, denn SPICE startet bereits um 17 Uhr. Für den housig-elektronischen Soudtrack sorgen die DJs Mark Hartmann und VIM, als Pride-Special darf der Sommergarten am 18. Juli sogar bis 23 Uhr geöffnet bleiben. Höhepunkt des Abends wird die Live-Performance von Sängerin Robin D‘Show werden. Wie immer bei Spice gilt: Es gibt keinen VVK, das Motto lautet „first come, first serve“. Schaut außerdem auf FB für Infos zum Hygienekonzept und beachtet: SPICE startet nur bei gutem Wetter!

18.7., 25h Hours The Trip Hotel, Niddastr. 58, Frankfurt, 17 – 23 Uhr, www.facebook.com/puregayclubbing/