Tobi ist das GAB Covermodel 2022

Gut zwei Wochen nach dem CSD Frankfurt stand fest: Tobi Zirpel ist das GAB Covermodel 2022.

„Beim CSD bin ich mit einem Freund bestimmt fünf Mal am Stand vorbeigelaufen, bevor wir teilgenommen haben“, freut sich der sympathische 39-jährige, „Ich habe ja just for fun teilgenommen, und bei der großen Konkurrenz ist das umso toller, dass ich gewonnen habe“, lacht Tobi, der bereits ein wenig Modelerfahrung gesammelt hat, heute aber in der Reisebranche tätig ist.