Todd Haynes Werkschau

× Erweitern Foto: Universum Film Velvet Goldmine

Das Cinema Quadrat widmet im Januar besondere Aufmerksamkeit dem amerikanischen Independent-Regisseur Todd Haynes. Haynes gilt als Wegbereiter des New Queer Cinema.

Gezeigt wird der psychedelische Glamrock-Streifen „Velvet Goldmine“ mit Christian Bale, Ewan McGregor und Jonathan Rhys Meyers, der die Ära der Rockstars David Bowie, Iggy Pop und Marc Bolan schillernd in Szene setzt (2. und 5.1.).

Foto: Concorde Dem Himmel so fern

Im 50er-Jahre Gesellschaftsdrama „Dem Himmel so fern“ muss sich Julianne Moore als brave Vorstadtehefrau Cathy eingestehen, dass ihre Bilderbuchehe mit ihrem Mann Frank (Dennis Quaid) nur Fassade ist: Frank hat sein Coming-out und verbringt zunehmend Zeit mit dem Gärtner der beiden ... (7. und 8.1.).

Foto: DCM Carol

Die prüde Doppelmoral der 50er wird auch in „Carol“ kritisiert: Die lebenserfahrene und in Scheidung lebende Carol (Cate Blanchett) verliebt sich in die junge aufstrebende Fotografin Therese (Rooney Mara) und muss sich deshalb zwischen ihrer Liebe und ihren Kindern entscheiden (17. und 22.1.).

Cinema Quadrat, K1 2, Mannheim, www.cinema-quadrat.de