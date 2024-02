Tolle Tage!

× Erweitern Foto: Dawin Rizzo, unsplash.com Fasching-Aufmacher

Helau, Alaaf, Ahoi, Servus, Grüezi und Hallo: Die diesjährige Faschings-Saison findet ihren Höhepunkt am langen Wochenende vom 8. bis 13. Februar. Die Vorfreude auf die tollen Tage ist dieses Mal so groß, dass die bekannten queeren Sitzungen wie die Rosa Cloudchen des Großen Rats der Karnevalsvereine Frankfurt, die Sitzung der Rosa Käppscher in Mainz oder die Rosa Sitzung meets Fummelball in Mannheim-Waldhof bereits komplett ausverkauft sind. Hier unsere Tipps, wo man auch Last-Minute noch Feiern gehen kann.

Fasching im Schwejk

Im Schwejk herrscht ja eigentlich immer gute Laune, aber nichtsdestotrotz lassen sich Linda, Markus und das gesamte Schwejk-Team samt Gästen es sich nicht nehmen, am langen Faschings-Wochenende nochmal eine Schippe draufzusetzen. „Bereitet euch schon mal vor für die Party des Jahres“ wird da angekündigt, und in der Tat ist Fasching im Schwejk ein Klassiker! Die Bierdeckel fliegen hier von (Alt)Weiberfasching bis zum Faschingsdienstag, auch am Sonntag und Montag. Dafür bleibt am Aschermittwoch und -donnerstag die Hütte zu!

8. – 13.2., Schwejk, Schäfergasse 20, Frankfurt, jeweils ab 16 Uhr, www.facebook.com/ZumSchwejkFFM/

× Erweitern Foto: Miss Mary FaschingSchwejk

Fasching im Switch

Den Auftakt zum Faschings-Spaß im Switchboard macht die Cream- und Kreppeltime am Faschingssonntag. Die große Party steigt dann am Rosa Montag mit einer Show von Tony Riga und Chantal Chabraque zum Mitsingen und Schunkeln. Als Warm-up und für die Party danach haben DJ WildeaMob und DJ Turner ein Party-Set mit Schlagern und Faschingsliedern zusammengestellt. Traditionell finden die tollen Tage im Switch ihren Abschluss mit dem Heringsessen am Aschermittwoch.

11. – 14.2., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, www.facebook.com/switchboard.frankfurt

× Erweitern Foto: Höhler Tony_Chantal

Fassenacht in der Bar jeder Sicht

Auch die Bar jeder Sicht pflegt ihre Traditionen und lädt am 9. Februar zur Live-Übertragung von „Mainz wie es singt und lacht“, der Mutter aller TV-Sitzungen. Am Rosenmontag steigt dann die eigene Fassenachts-Party mit DJ Tamara – passend zum Umzug bereits um 11:11 Uhr und getreu dem Motto „Do waggelt de Dom bis in den frühen Morgen“.

9.2., Live-Übertragung „ab 20:15 Uhr, 11.2. Rosenmontagsparty ab 11:11 Uhr, Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, www.barjedersicht.de

× Erweitern Foto: Aleks Magnusson, pexels.com Fassenacht_BarJederSicht

Trude in Heidelberg

Zum Faschingsfest geht Trude Trash auf Tour und präsentiert ihre „Pink Diamonds“ Fastnachtsshow in Heidelberg. Mit von der Partie sind Madame Jaqueline, Tatjana Taft und Tarabas van Luk.

10.2. Bürgerzentrum Kirchheim, Hegenichstr. 2a, Heidelberg, 20 Uhr, www.trude-trash.de

× Erweitern Foto: Matthias Kiefl TrudeTrash

25. Ball VerQueer in Freiburg

Nach vier Jahren Pause kehrt in dieser Saison der Benefizball zu Gunsten des Checkpoint Aidshilfe Freiburg zurück! Passend zum Jubiläum lautet das Motto der queeren Fasnet-Party „Silber & Gold – Glanz & Glitter“, was man gerne auch als Kostüm-Anregung aufgreifen darf. Denn die besten Kostüme werden beim Ball VerQueer prämiert! Außerdem hat die Party mit dem Ballhaus eine neue Location gefunden. Dort gibt’s zwei Dancefloors mit einer Performance von Dita Whip und Emily Island. Moderatorinnen des Abends sind Julica Goldschmidt und Anna-Lena Gröner. Schnell Resttickets sichern!

Ballhaus, Leo-Wohleb-Str. 1, Freiburg, 21 Uhr, mehr Infos über www.checkpointaidshilfe