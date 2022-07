Tony Rizzi and the Bad Habits

× Erweitern Foto: Tony Rizzi

Ein bisschen erinnern Tony Rizzis Performances an Predigten – natürlich im besten Sinne, denn Tänzer, Choreograf und kreatives Multitalent Rizzi stellt sich mit grundsätzlich positiver Energie und guten Gedanken dem Alltag gegenüber.

In „Even crazy people want to be invited to the Party” untersucht Rizzi den Zusammenhang zwischen Einsamkeit, Isolation und der Angst in einer konsumorientierten Gesellschaft, die genau aus diesen Aspekten Profit schlägt. Wie können Kopf und Körper wieder zusammenfinden? Zusammen mit dem Performer Alessandro Costagliola macht Tony Rizzi sich auf die Suche nach Erklärungen und zeigt, wie man an besten durch das Alltagschaos navigiert.

Alessandro Costagliola ist ähnlich wie Rizzi ein Multitalent: Der in Palermo geborene Schauspieler, Drag-Performer, Friseur und Hobbykoch lebt derzeit in Frankfurt. Während der Corona-Pandemie lernte er Ballett und war hat bereits im Stück „Why wait? / Still waiting“ von Rizzis Company „The Bad Haboits“ mitgewirkt.

15. – 17.7., Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, Frankfurt, 20 Uhr (So 18 Uhr), www.mosuonturm.de