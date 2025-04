Tony Rizzis privates Show-Archiv

× Erweitern Foto: Maciej Rusinek

Neben eigenen Stücken ist Tänzer und Performer Tony Rizzi auch in Produktionen auf der ganzen Welt zu Gast. Dabei hat er auch in vielen Shows mitgewirkt, die man in Frankfurt nie gesehen hat, die es aber trotzdem wert gewesen wären, hier aufgeführt zu werden. Schon allein, weil sie für Rizzi essenzielle Erfahrungen und Erkenntnisse für Performance, Leben und Weisheit beinhalten.

In seinem äußerst unterhaltsamen Programm „Shows You (Maybe) Missed“ stellt Tony Rizzi ikonische Ausschnitte aus Jan Fabres Monumentalwerk „Mount Olympus“ vor und spricht über die Arbeit mit Choreograf*innen, Theatermacher*innen und Künstler*innen wie Pina Bausch, Florentina Holzinger sowie Robert Wilson und Marina Abramović. Ein buntes Kaleidoskop aus Tony Rizzis privatem Theaterarchiv. Wer die Premiere im Juni 2024 verpasst hat, bekommt nun nochmal die Gelegenheit.

2. – 4.5., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, www.gallustheater.de