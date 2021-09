Traces – Spuren zeitgenössischen Tanzes

× Erweitern Foto: Costin Radu Traces

Jacopo Godanis Dresden Frankfurt Dance Company eröffnet die neue Spielzeit mit einem Special: Fünf Ensemblemitglieder choreografieren den Tanzabend „Traces“, der am 14. September im Sommerbau Premiere feiert.

Der Titel „Traces” ist Programm: Felix Benning, Kevin Beyer, Anne Jung, Michael Ostenrath und Sam Young-Wright begeben sich auf Spurensuche und verbinden ihre Erfahrungen aus der gegenwärtigen choreografischen Forschung eines Jacopo Godani mit ihren bisherigen tänzerischen Einflüssen und eigenen choreografischen Handschriften.

Und an Erfahrung mangelt es den fünf Spitzentänzern nicht: Zum Beispiel Anne Jung aus Groß-Umstadt, die vor ihrer Tanzkarriere bereits Olympiateilnehmerin in Rhythmischer Sportgymnastik war, dann ihre Tanzausbildung in Köln begann und später beim ballettmainz und dem Nederlands Dans Theater 1 tanzte, bevor sie 2017 zur Dresden Frankfurt Dance Company stieß. Oder der in Greifswald geborene Kevin Beyer, der als Standard- und Lateinamerikanischer Tänzer startete, ins Musical-Fach schnupperte, um schließlich beim zeitgenössischen Tanz zu landen. Oder der Australier Sam Young-Wright, der in seiner Heimat bereits für die Sydney Dance Company arbeitete, als Stipendiat des Nederlands Dance Theater Summer Intensive tanzte, bevor er 2018 zur Dresden Frankfurt Dance Company kam.

Foto: Dominik Mentzos Anne Jung Foto: Dominik Mentzos Felix Benning Foto: Dominik Mentzos Kevin Beyer Foto: Dominik Mentzos Michael Ostenrath Foto: Dominik Mentzos Sam Young-Wright

Neben der Choreografie kümmern sich die fünf auch um die Kostüme, Licht und Bühnenbild. „Traces“ ist ein vibrierendes, experimentelles Stück, das auch die architektonischen Besonderheiten des Open-Air-Logentheaters Sommerbau mit seiner Stahlrohrkonstruktion und der arenaartigen Bühne miteinbezieht. Fresh!

14. – 16.9., Sommerbau, Kaiserleipromenade Offenbach, 20 Uhr, www.dresdenfrankfurtdancecompany.com, Tickets über www.sommerbau.net