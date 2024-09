× Erweitern Foto: rabirius „TrafficJammed“

Wie man das Verkehrschaos in unseren Städten in den Griff bekommt – darauf haben Politiker und Verkehrsplaner bislang nur bedingt befriedigende Antworten gefunden. An einem musikalischen Ansatz zur Lösung des Problems versucht sich das Kunst-Projekt mockART mit seiner Konzert-Performance „traffic // jammed“. Das Konzert ist Teil des von der Heusenstamm Stiftung initiierten Kultur-Festivals „Rush Hour“, dass vom 3. bis 22. September entlang der Hanauer Landstraße stattfindet, einer der wichtigsten Frankfurter Verkehrsadern. Für das Festival wurden rund 30 Kulturschaffende angefragt, ortsbezogene Arbeiten zu entwickeln, die nun in drei Gruppenausstellungen und an weiteren ausgewählten Stellen gezeigt werden: Performances, musikalische Interventionen, Lesungen oder Filme über die Hanauer Landstraße. Die experimentellen Soundtüftler von mockART haben die Herausforderung angenommen, das Thema „Rush Hour“ auf der Hanauer Landstraße musikalisch aufzugreifen. Für „traffic // jammed“ wurden sowohl original Verkehrs-Geräusche als Samples als auch klassische Instrumente wie Flöte, Gitarre und elektronisches Equipment benutzt. Herausgekommen ist eine abendfüllende Konzert-Performance, die sich direkt ins Verkehrschaos stürzt und versucht, es zu entwirren. mockART wurde 2005 als Solo-Musik-Projekt des Frankfurter Künstlers und Fotografen rabirius gegründet. 2020 stieß der klassisch ausgebildete Avantgarde-Flötist Christoph Dorner zu mockART. Neben einigen Solo-Alben hat mockART als Duo ebenfalls mehrere Alben veröffentlicht.

8.9., Atelierhaus Orber Straße, Orber Str. 24, Frankfurt, 19 Uhr, mockart.eu

Mehr Infos zum Kultur-Festival „Rush Hour“ über heussenstamm.de