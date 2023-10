× Erweitern Foto: Alexander Grey, pexels.com, gemeinfrei

Die queere Szene der Rhein-Neckar Region richtet im November ihre besondere Aufmerksamkeit auf TIN-Personen (trans, inter und nichtbinäre Personen): Die Trans*Aktionswochen bieten ein erstaunlich vielfältiges Programm mit Workshops, Kultur- und Diskussionsveranstaltungen und jeder Menge Empowerment.

Insgesamt 28 verschiedene Veranstaltungen finden sich im Programm der Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar, die viele der brennenden Fragen, Probleme und Gedanken von trans-, inter- und nichtbinären Menschen behandeln. Es geht um Sichtbarkeit, Aufklärung und Empowerment.

Die Workshops

Die Workshops bieten Themen wie Methoden zum selbstsicheren Umgang mit Transfeindlichkeit im Alltag – von Familie bis Beruf – oder Wege zu mehr Sicherheit in der Öffentlichkeit, aber auch Gespräche zum sexuellen Wohlbefinden und zur Handhabe von Sex-Toys bis hin zu ganz handfesten Kursen wie Selbstverteidigung. Diskussionsrunden und Vorträge beschäftigen sich mit Themen wie der systematischen Unterdrückung queeren Lebens im geschichtlichen Überblick, mit kritischen Betrachtungen zu transfeindlichen Pädagogik-Ansätzen, aber auch zum Verhältnis von Sexualität und Gender oder zu trans Menschen in der Puppy- und Petplay-Fetisch-Szene. Viele der Diskussionen und Workshops finden online oder auch als hybride Veranstaltungen statt.

Es gibt auch ein Kulturprogramm:

Foto: Michel Naujoks Spricht Klartext: Autor Paul Ninus Naujoks

Am 15. November liest der Hamburger Autor, Künstler und Moderator Paul Ninus Naujoks im Heidelberger Café Leitstelle aus seinem preisgekrönten Buch „Männer & Zerbrechlichkeiten“, in dem er von seinem Weg als trans Mann in die Männlichkeit erzählt.

Philosoph und trans* Aktivist Paul B. Preciado setzt sich in seinem Film „Orlando – meine politische Biografie“ mit Virginia Woolfs Transitions-Roman „Orlando“ aus dem Jahr 1928 auseinander; ihr Buch gilt heute vielfach als queerer Schlüsseltext. Paul B. Preciado zeigt seine eigene Geschichte und lässt eine Vielzahl von TIN-Personen unterschiedlichen Alters zu Wort kommen, die alle in Orlandos Rolle schlüpfen (1. und 13.11., Karlstorkino Heidelberg).

Der Dokumentarfilm „FEMINISM WTF (What the Fuck)“ diskutiert Wege in eine Gesellschaft ohne patriarchale Machtstrukturen und führt diese Diskussion im Anschluss an die Filmvorführungen mit den Kinobesuchenden weiter (27.11., Odeon Kino, Mannheim).

Im spanischen Film „20.000 Arten von Bienen“ ist ein 8-jähriges Kind auf der Suche nach der geschlechtlichen Identität: Der männliche Geburtsname Aitor fühlt sich falsch an, auch der Spitzname Cocó passt nicht. Dann schon eher Lucía. Mit der Unterstützung der Mutter, der Großmutter und der Tante wird der gemeinsame Sommerurlaub zur Selbsterfahrungsreise. Die Darstellerin Sofía Otero, die einen Jungen spielt, der ein Mädchen ist, wurde auf der Berlinale für die beste schauspielerische Leistung ausgezeichnet (29.11., Cinema Quadrat, Mannheim).

× Erweitern Foto: Lisett Kruusimäe, pexels.com, gemeinfrei

Demo und Kundgebung

Die zentrale Veranstaltung der Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar wird die Demo und Kundgebung zum Trans Day of Remembrance am 19. November auf dem Mannheimer Marktplatz.

Der internationale Tag, der weltweit jährlich am 20. November begangen wird, gedenkt der Opfer transfeindlicher Gewalt und demonstriert für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung von TIN-Personen. Die Demo startet um 16:30 Uhr am Marktplatz, wo nach dem Marsch durch die Mannheimer Innenstadt auch eine Kundgebung stattfindet. Ein Gedenkgottesdienst findet um 20 Uhr in der Konkordienkirche statt. Das QZM lädt am Tag vor der Demo zu einem Plakatgestaltungs-Workshop und am Demo-Tag selbst zum abendlichen Ausklang.

Die Veranstaltungen der Trans*Aktionswochen werden getragen von unterschiedlichen Gruppen, Vereinen und Institutionen, organisiert durch die Koordinationsstelle LSBTIQ+ Heidelberg und der LSBTI-Beauftragung Mannheim.

1. – 30.11., Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar

Das komplette Programm, Infos und Anmeldemöglichkeiten für die Workshops gibt‘s über:

