Die LSBTI-Beauftragung der Stadt Mannheim und die Koordinationsstelle LSBTIQ+ Heidelberg präsentieren zum zweiten Mal gemeinsam die Veranstaltungen der Trans* Aktionswochen Rhein-Neckar für queeres Selbstverständnis, Sichtbarkeit von Trans, Aufklärung und Empowerment.

Die Veranstaltungen finden rund um den „International Trans* Day of Remembrance“ statt; anlässlich des internationalen Gedenktags für die Opfer von Trans Feindlichkeit lädt ein breites Bündnis aus verschiedenen Gruppen am 23. November zur zentralen Kundgebung „Gedenken und Protestieren“ auf den Mannheimer Marktplatz. Am 22. November lädt das QZM ab 19 Uhr zum Plakatemalen für die Kundgebung.

Den ganzen November gibt’s wieder jede Menge unterschiedlicher Veranstaltungen – allen voran ein umfangreiches Workshop- und Vortrags-Angebot zu Themen wie dem neuen Selbstbestimmungsgesetz, transfeindliche Narrative und Argumentationstrainings gegen Trans Feindlichkeit, Queerfeminismus oder „Trans* und die schwule Szene“, aber auch kreative Näh- und Bastelkurse. Dazu kommen Lesungen, Filme, Konzerte und Partys.

Unsere Tipps:

Foto: Queergeschossen QueerLapdanceCollective Foto: T. Hollweck MagsLuna

Im Anschluss an die Gedenktags-Kundgebung am 23. November gibt’s im Karlstorbahnhof eine gemeinsame Show mit Mags Trans* Revolution und dem Queer Lapdance Collective. Die 2023 gegründete diverse Tranzgruppe versteht Lapdance als Kunstform, die sich auf kreative Weise mit Sexyness und Sexualität auseinandersetzt, die nicht per se sexualisiert sein muss, aber Räume schafft, in denen sich diverse Körper empowern können. Es geht um die Lust am Tanzen und am eigenen Körper: „Richtig ist die Bewegung, mit der wir uns individuell gut und hot fühlen“; heißt es in der Eigenbeschreibung der Gruppe. Dazu passen Mags‘ unanständige Klavier-Balladen und corny Chansons mit Ukulele-Begleitung. Ein Abend, „um Gender, Sexualität und Begehren zu reclaimen“.

Foto: Lee Everett Thieler Selma-Kay-Matter Foto: Hanser Literaturverlage MuskelnAusPlastik-Cover Foto Melanie Grande JankaKluge

Selma Kay Matter liest am 13. November in der Alten Feuerwache Mannheim aus ihrem Roman „Muskeln aus Plastik“, der sich damit auseinandersetzt, wie unsere Gesellschaft über „gesunde“ Körper nachdenkt und spricht; im Anschluss an die Lesung gibt’s einen Talk mit der Choreografin, Performerin und Kuratorin Hyunsin Kim.

Janka Kluge vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. liest am 16. November im Queer Space Heidelberg aus ihrer Anthologie „Einfach selbst bestimmt“. Das Buch vereint Texte verschiedener Aktivist*innen, Psycholog*innen Autor*innen und Wissenschaftler*innen, die Lebensrealitäten jenseits der Geschlechternormen thematisieren.

× Erweitern Foto: Salzgeber / Lukasz Bak FrauAusFreiheit Szene aus dem Film „Frau aus Freiheit“

Die vielbeachtete polnische Doku „Frau aus Freiheit“ läuft am 26. November im Cinema Quadrat. Über einen Zeitraum von 45 Jahren begleitet der Film Adam, von der Jugend der 1970er Jahre, über die Solidarność-Zeit bis in die 1990er. Adam lebt zunächst heteronormativ als Ehemann und Familienvater, entdeckt aber nach und nach seine wahre geschlechtliche Identität und kämpft schließlich als Anieli für ihre persönliche Freiheit. Der Film begleitet das Leben von Anieli, die mit ihrer Transition für ihre persönliche Freiheit kämpft

Checkt außerdem die Q-Party im Karlstorbahnhof am 9. November mit der Musikerin Anahit Vardanyan sowie das TIN*-Special der Queerlactica-Party am 9. November in der Disco Zwei.

3. – 30.11., Trans* Aktionswochen Rhein-Neckar, alle Infos, Anmeldungen zu Workshops und das Programmheft gibt’s auf den Websites der Stadtverwaltungen Mannheim und Heidelberg und bei www.instagram.com/transaktionswochen/ sowie www.facebook.com/transaktionswochen/