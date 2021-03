Traumlandschaften fürs Schlafzimmer

× Erweitern Foto Betten Zellekens Betten Zellekens Betten Zellekens

Es gehört schon einiges an Courage aber vor allem langjährige Geschäftserfahrung dazu, um in Coronazeiten ein neues Geschäft zu eröffnen. Betten Zellekens hat im April 2020 den Schritt gewagt und auf der Hanauer Landstraße seinen neuen Flagship Store eröffnet.

Der neue, zweistöckige Showroom ist freundlich und lichtdurchflutet dank der großen Fensterfronten, die das Gebäude in der Hanauer Landstraße 174 von drei Seiten umrahmen. Das Ostend-Viertel hat sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Erlebnismeile für Möbel- und Autofans entwickelt und ist nun der perfekte Ort, um die Schlafwelten von Betten Zellezens optimal zu präsentieren und jede Menge Inspiration für das heimische Schlafzimmer zu liefern. Das Vorzeigeprojekt wurde nicht nur seitens der Kunden positiv aufgenommen, sondern kürzlich auch mit dem brancheninternen Preis „Haustex Star 2021“ in der Kategorie „Vorbildlicher Flagship Store“ ausgezeichnet.

Neben der Kernkompetenz in Bettgestellen und Matratzen – letztere können sogar in einer speziellen Schlafkabine getestet werden – wurde das Angebot um den Aspekt Schlafraumeinrichtung erweitert; so finden sich jetzt auch Schlafsofas und Relax-Sessel in der Ausstellung. „Boxspring, Lifestyle oder Ergonomie – wir haben alles da“, lautet die Maxime von Betten Zellekens.

Auch der Textilbereich erfreut sich großer Beliebtheit: Neben Bettenwaren, die mit der US-Marke Lexington und dem britischen Sleepeezee zwei neue internationale Labels präsentieren, kann man sich im Frottierbereich im ersten Stock mit kuschlig-weichen Handtüchern und Bademänteln eindecken.

In Shutdown-Zeiten kann man das Angebot gut im neuen Online-Shop begutachten, Beratungen durch Physiotherapeuten erfolgen telefonisch, online aus der Filiale oder sogar bei einem persönlichen Termin zu Hause – oder man bummelt an den Schaufenstern der drei Betten Zellekens Filialen vorbei, wählt aus und holt das Wunschprodukt in der Filiale ab oder lässt es sich nach Hause liefern.

Betten Zellekens Flagship Store, Hanauer Landstr. 174, Frankfurt, weitere Filialen: Sandgasse 6, Frankfurt und Waisenhausstr. 2, Bad Homburg, www.betten-zellekens.de