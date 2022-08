„Traut euch, wieder individuell zu sein!“

× Erweitern Foto: Natalie Färber / Salon Marco Dupré

Mehr als ein neuer Haarschnitt: Im Frankfurter Salon von Marco Dupré gibt’s die typgerechte Frisur-Beratung in einer entspannt-erfrischenden Atmosphäre mit dem nötigen Spritzer Extravaganz.

Im Dezember 2020 zog Friseurmeister Marco Dupré mit seinem Team in neue Räume in der Frankfurter Gutleutstraße, in unmittelbarer Nähe zu Schauspiel und Oper. „Der alte Salon im Gutleutviertel war mit den Corona-Regeln zu klein geworden“, erzählt der sympathische Friseurmeister. Im modernen, mit viel Flair ausgestatteten Salon geht es trotz der extravaganten Atmosphäre locker zu: Musik, ein Drink und eine Freiluft-Terrasse bringen Entspannung für die Kund*innen.

Die typgerechte Beratung steht im Salon Marco Dupré an erster Stelle: „Wir achten auf die Persönlichkeit der Kunden“, erklärt Marco Dupré. „Bei uns gibt es keine Maschinenhaarschnitte, sondern individuelles Formen der Frisur. Und wir ermutigen gerne zur Typveränderung“.

Dabei garantieren Fortbildungen technisches Know-How auf dem neuesten Stand – so ist der Salon Mitglied des Intercoiffure-Netzwerks, der fünf-Sterne-Kategorie des Friseurhandwerks, und bietet zum Beispiel den exklusiven Calligraphy Cut an. Im Oktober nimmt Marco Dupré außerdem an der World Competition in Fach Herrenschnitt beim Hair and Beauty Congress in Neapel teil.

Zum perfekten Styling gehört im Salon Marco Dupré für Herren natürlich auch ein gut getrimmter, gepflegter Bart. Wer sich richtig verwöhnen möchte, kann sich das „Queen & King of the Day“-Treatment gönnen: Für Herren mit Haarschnitt und Koloration, umfangreicher Bart-Pflege und weiteren Beauty-Behandlungen. „Jede und jeder möchte sich doch mal wie eine Queen oder ein King fühlen, oder?“ lacht Dupré. Sein Tipp für den Herren-Frisur-Trend 2022: „Locken sind wieder da! Die Haare fallen natürlich und wellig, selbst beim Faconschnitt. Und die 80er mit gepflegten Fokuhila kommen auch zurück“, meint Dupré und ergänzt: „Traut euch, wieder individuell zu sein! Den Mutigen gehört die Welt“.

Salon Marco Dupré, Gutleutstr. 23, Frankfurt, www.marcodupre.salon