Trude Trash wird weihnachtlich!

Passend zur Adventszeit wirft sich Trude Trash in die rote Robe und stattet den Weihnachtsmärkten in Karben und Bad Vilbel einen Besuch ab – mit einem eigenen Stand! Dort wird leckerer selbstgemachter Eierpunsch serviert, natürlich Glühwein, Weihnachtsbier, Heiße Hilde und Heißer Sprizz sowie diverse Spirits. In Bad Vilbel gibt’s sogar Speisen zur Stärkung: Kürbissuppe, Hacksteak mit Zwiebelsoße oder Räucherlachs mit Kartoffelrösti stehen auf der Karte.

Die Termine: In Karben am 8., 9. und 10. Dezember, in Bad Vilbel am 15. 16. und 17. Dezember.

www.trude-trash.de