Trudes Live Night

Foto: Matthias Kiefl Trude Trash

Mit ihrem bunten Abendprogramm bietet Trude Trash ein paar Stunden Urlaub vom Alltag – dafür sorgt nicht nur Trude selbst mit Spaß-Nummern und frecher Conference, sie hat außerdem eine ganze Garde Künstler*nnen dabei, die mit ihrem unterschiedlichen Einlagen ebenso bezaubern.

Mit dabei sind Tante Gladice, Kelly Heelton, Miss Vivien Myles, Rosa Rosetta Trash und Tarabas van Luk – also ein Feuerwerk der Travestie und guten Laune! Tickets gibt’s nur im Vorverkauf!

Tipp: Am Abend zuvor, dem 25. September, gibt’s mit der befreundeten Band „Night Fever – A Tribute to the Bee Gees“ einen Abend mit den Hits der Bee Gees in Akustikversion; der Ticketvorverkauf für beide Konzerte läuft über Trude Trash!

26.9., Kultur- und Sportforum, Dortelweiler Platz 1, Bad Vilbel Dortelweil, 20 Uhr (Einlass 18 Uhr), Tickets über trude@trashgirls.de, www.trashgirls.de