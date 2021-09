× Erweitern Foto: Matthias Kiefl Trudes Live Night Szene aus einem der vergangenen Live-Night-Spektakel.

Nur nicht entmutigen lassen: Getreu ihrem Motto „Wer den Kopf in den Sand steckt, wird ganz schnell am Po erkannt“ macht Trude Trash weiter und präsentiert am 1. Oktober ein neues Travestieprogramm mit neuen Gaststars live on stage.

Mit dabei ist die norddeutsche Gigi la mer, die beweist, dass Travestieglamour keine Altersbeschränkung kennt; Gigi interessierte sich schon immer für die Illusion der Verwandlung, widmete sich aber erst im Ruhestand voll und ganz dieser Passion. Die junge Electra Pain performt Hits der 80er bis heute und zeigt dabei queer-politische Haltung. Kollegin Martha Pfahl ist auch in der Fastnachts-Bütt sicher und hat bereits in Trudes Live Night mitgewirkt.

Auch Tarabas van Luk, der Glitzervogel mit einem Faible für Strass, Highheels, Leder, Musical und Arien ist wieder mit von der Partie. Einen ganz neuen Showtouch bringt Markus Wissel alias "Der Puppenbändiger" auf die Bühne: Mit seinen fantasievollen Figuren zaubert er eine ganz andere Art der Illusion auf die Travestiebühne.

Gastgeberin Trude hält die bunte Truppe zusammen und geizt dabei nicht mit frecher Conference und knalligen Songs. Tipp: Tickets im Vorverkauf sichern! Für Getränke und Speisen ist vor Ort gesorgt!

1.10., Kulturforum Bad Vilbel Dortelweil, Dortelweiler Platz 1, Bad Vilbel, 20 Uhr, Infos und Tickets über www.trash-girls.de