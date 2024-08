Trudes Live Night

Die CSD Saison 2024 ist gemeistert – und nun kommt die Zeit für Trude Trash, wieder eine ihrer legendären Live-Night-Shows auf die Bühne zu bringen. Neben Travestie und frecher Conference von Trude herself hat sich der Travestie-Star wieder drei Gäste an Bord geholt. Mit dabei ist die kunterbunte Tatjana Taft, die unter anderem auf Pride-Festivitäten bundesweit für Furore sorgt. Trude Bunker ist eine Heldin der Parodie und hat von Hella von Sinnen bis zur Hausfrau alles drauf. Und Last But Not Least Paradiesvogel Tarabas van Luk, der sowohl mit seiner beeindruckenden Stimme als auch mit seinen außergewöhnlichen Songinterpretationen seine Fans gefunden hat. Ein Fest diverser Travestiekunst!

7.9., Rodenbachhalle, Hanauer Landstr. 14, Rodenbach, 20 Uhr, Infos zum VVK (empfohlen!) über www.trude-trash.de