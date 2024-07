Try-Me: FVV-Ballgames

Für alle, die ihren sportlichen Horizont in den Sommerferien erweitern möchten, bieten die FVV-Abteilungen Tischtennis und Squash im August Schnuppertrainings an. In beiden Sportarten dreht sich alles um Schnelligkeit und Ballgefühl: „Tischtennis fördert außerdem die Konzentration, Reaktion und Ausdauer“, ergänzt Matthias Krautinger, Pressesprecher des FVV. Wen Ping-Pong an der Platte schon immer gereizt hat, es bisher aber an Equipment oder Spielpartner*in gefehlt hat, kann am 13. August am Schnuppertraining für Tischtennis-Laien teilnehmen; neben ersten Übungen mit den TT-Ball bekommt man im Rahmen eines Grundlangen-Crashkurses vor allem auch die Basics wie Schläger- und Körperhaltung gezeigt. Für alle Ballgamegeübten empfiehlt sich ein Besuch des offenen Trainings im Squash-Court. „Vor allem wenn man bereits etwas Ballgefühl oder schon Erfahrung mit einem anderen ‚Rückschlagsport‘ hat, kann man schnell die Grundzüge des dynamischen Squash-Spiels erlernen“, erklärt Matthias Krautinger. Das offene Training der FVV-Squashgruppe richtet sich an alle, die entweder den eigenen Schläger mal wieder rausholen wollen oder einfach mal ausprobieren möchten, ob Squash etwas für sie ist.

13.8., Tischtennis-Schnupperkurs, Ludwig-Richter-Schule, Frankfurt, 19:15 Uhr, Infos und Anmeldung über www.fvv.org/sport/tischtennis/

18.8., Offenes Squash-Training im Makkabi Tennis & Squash Park, Frankfurt, 18 Uhr, Infos und Anmeldung über www.fvv.org/sport/squash/