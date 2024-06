Die Stadt Frankfurt lädt vom 14. Juni bis 14. Juli alle Fußballbegeisterten in die Fanzone am Mainufer, die sich zwischen Eisernem Steg und Friedensbrücke auf der Frankfurter Mainseite erstreckt. Mit dabei sind auch die Xtremeties mit einer Regenbogenarea, direkt am Holbeinsteg. Ähnlich wie beim Wäldchestag oder Museumsuferfest ist das der Hotspot für die queere Community – inklusive Live-Übertragung aller Spiele auf einer überdimensionalen LED-Wand und einer Waggonbühne mit täglichem Programm – vom Yoga mit Helena Marion Scholz oder Zumba- und Linedance-Workshops mit professionellen Tanzlehrer*innen über Karaoke-Singalong mit Dennis J., bis hin zu Live-Musik, Drag-Shows und DJ-Sets – eine Riesenparty!

Mit dabei sind unter anderem die Live-Acts Agatino Sciurti, Franca Morgano, Flo&Chris, Aye Bee Groove, Oscar Canton, die Abba-Tribute-Band „Agnetha’s Affair“ oder Schlager mit Tarabas van Luk.

Travestie darf nicht fehlen – Tante Gladice, Jessica Walker, Maxima Love, Gina Colada und Trude Trash fegen über die Bühne. Auch die bekannten Frankfurter Szene-DJs sind am Start – zum Beispiel Miss Thunderpussy am Eröffnungsabend, DJane Käry oder Flow2k & T Cut.

Vormerken kann man sich da schon mal den 26. Juni – da gibt’s ein Schlager-Special mit den DJs Dirk Vox und Meggi.

Foto: cleo Foto: cleo

Auch schon mal vormerken kann man sich den 7. Juli mit dem Communitytag in der Regebogenarea, inklusive einer großen Show mit Live-Musik und Mitmach-Aktionen sowie einer abendlichen Party; Teilerlöse aus dem Getränkeverkauf des Communitytages gehen an die AIDS-Hilfe Frankfurt AHF und den CSD-Verein. ´Schland! ´Schland! *bjö

14.6. – 14.7., Xtremeties Regenbogenarea auf der UEFA EURO 2024 Fanzone, Untermainkai, Frankfurt, täglich 13 – 22 Uhr, www.regenbogenevents.de