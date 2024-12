Unbekanntes Puerto Rico

× Erweitern Foto: atambo PuertoRico-Vieques

Die Karibikinsel ist eine echte Entdeckung, denn sie hat als Urlaubsziel weitaus mehr zu bieten als Sonne und Strand. Berge, Wasserfälle und ein tropischer Regenwald machen Puerto Rico zum abwechslungsreichen Naturerlebnis. Warum die Insel außerdem als Hotspot für nachhaltigen Wellness-Tourismus und auch beliebtes Ziel für queere Reisende gilt, erklärt Karin Wittel, Leiterin des Frankfurter Reiseveranstalters atambo, den Expert*innen für nachhaltige Individualreisen.

Frau Wittel, was ist für Sie das Besondere an Puerto Rico?

Puerto Rico verbindet auf einzigartige Weise karibisches Flair, eine lebendige Kultur, ganzjährig warmes Wetter und eine spektakuläre Landschaft mit modernen Wellness-Konzepten. Die Insel setzt dabei verstärkt auf Nachhaltigkeit und umweltbewusstes Reisen. Viele Resorts und Retreat-Angebote nutzen zum Beispiel lokale, biologische Produkte und setzen auf erneuerbare Energien.

Ein Vorreiter in Sachen Öko-Wellness ist das La Botánica Hotel in San Juan, das unweit des Strands gelegen seinen Gästen eine perfekte Kombination aus Luxus und Naturverbundenheit bietet. Hier werden Yoga-Kurse angeboten, die Resort hat einen kleinen Garten und setzt auf solare Energiegewinnung und Regenwassernutzung.

Ein weiteres Beispiel ist das nachhaltige Boutique-Hotel El Pretexto in den Bergen von Cayey: Drei Holz-Villen in malerischer Natur, umgeben von einheimischer Flora und Obstbäumen. Von der Terrasse hat man einen fantastischen Blick bis zur Südküste Puerto Ricos. Das Hotel besitzt getreu der Farm-To-Table-Philosophie eine eigene agroökologische Hochbeetfarm, deren Erzeugnisse für das Restaurant des Hauses verwendet werden.

Welche Wellnessangebote außer Sonne und Strand bietet die Insel?

Wellness ist in Puerto Rico mehr als ein Besuch eines SPAs. Wellness-Retreats in Puerto Rio basieren vor auf der einzigartigen Kombination aus Naturerlebnissen, Nachhaltigkeit, biologisch-lokaler Küche und traditioneller Heilkunde. Das macht Wellness in Puerto Rico zum ganzheitlichen Erlebnis. Eine Yoga-Session unter freiem Himmel oder eine Meditation zum Rauschen des Regenwaldes sorgen einfach für tiefe Entspannung. Bei Aktivitäten wie Kräuterwanderungen oder in speziellen Worshops lernt man viel über traditionelle, natürliche Heilmethoden.

Im Vorgespräch zu unserem Interview haben Sie erwähnt, dass es auch für queere Touristen Angebote gibt.

In der Tat! Puerto Rico wird als eine der LSBTIQ*-freundlichsten karibischen Inseln beschrieben. Die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare gibt es bereits seit 2003 und bis in die jüngste Vergangenheit wurden verschiedene Gesetze zum Schutz der LGBTQ*-Gemeinschaft erlassen. Und man feiert jährlich zwei Pride-Paraden – eine davon im Juni im Condado-Viertel von San Juan. Es ist eine der größten LGBTQ*-Feiern in der Karibik mit Paraden, Partys und kulturellen Veranstaltungen. Darüber hinaus gibt es mehrere LGBTQ*-freundliche Unterkünfte, zum Beispiel das Dreamcatcher Hotel in San Juan. Es liegt in unmittelbarer Nähe zum Meer und nur zehn Autominuten von der Altstadt entfernt. Neben vielseitigen Wellness-Angeboten ist es auch das einzige Hotel mit rein vegetarischer Küche.

Was sind ihre persönlichen „Not-To-Miss“-Tipps auf Puerto Rico?

Wo wir gerade von Old San Juan sprachen: Die historische Stadt bietet kopfsteingepflasterte Straßen, bunte Kolonialgebäude und bedeutende Sehenswürdigkeiten wie die Festungen La Fortaleza und San Felipe del Morro.

Der Stadtteil Santurce ist ein kulturelles Zentrum mit Museen, Galerien und lebhaften Restaurants und ist außerdem für seine Street-Art-Szene und das pulsierende Nachtleben bekannt.

Aber vor allem sind es die einzigartigen Naturerlebnisse, die mich begeistern: Der El Yunque National Forest ist der einzige tropische Regenwald im US-amerikanischen Nationalforstsystem und bietet eine beeindruckende Vielfalt an Flora und Fauna – darunter über 250 Baumarten und der berühmte Coquí-Frosch. Puerto Rico beherbergt außerdem drei der fünf biolumineszenten Buchten weltweit. Besonders bekannt ist die Mosquito Bay auf Vieques, die als die hellste der Welt gilt. Weitere Buchten sind Laguna Grande in Fajardo und La Parguera in Lajas. Auch einer der besten Strände der Welt befindet sich auf Puerto Rico: Flamenco Beach bietet kristallklares Wasser und eine atemberaubende Landschaft – Karibik At It’s Best!

