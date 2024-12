Und das ist auch gut so …

× Erweitern Foto: KTK Weihnachtenmalandersrum

Weihnachten mal andersrum: Max und Bernd sind ein Traumpaar. Sie sind sogar verheiratet, was Max bei seinen erzkonservativen Eltern in vielen Kämpfen und langen Diskussionen durchgesetzt hat. Auch Bernds Mutter hat die lang erhoffte Schwiegertochter längst abgeschrieben und ist nun geradezu verliebt in ihren Schwiegersohn.

Bald soll sogar ein Enkelkind adoptiert werden. Doch kurz vor dem Fest der Liebe passiert es: Bernd geht fremd. Und verliebt sich. In eine Frau! Jetzt heißt es umdenken. Wie das Coming-out der anderen Art Bernd und die ganze Familie durcheinanderbringt, ob die letzte Zuckerstange wirklich schon gelutscht ist und ob am Ende der Baum brennt, kann man in der neuen Komödie von René Heinersdorff sehen, die am 6. Dezember Premiere feiert.

6.12, Kammertheater Karlsruhe K1, Herrenstraße 30/32, Karlsruhe, 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen: 7.12. – 5.1., Mittwoch bis Samstag 19:30 Uhr, sonntags 18 Uhr, kammertheater-karlsruhe.de