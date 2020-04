× Erweitern Foto: Dominik Mentzos Unit in Reaction

Die Dresden Frankfurt Dance Company präsentiert eine weitere Arbeit aus dem Archiv von Jacopo Godani: „Unit in Reaction“ feierte im Februar/März 2018 Premiere in Dresden und Frankfurt und ist nun vom 30.4. bis 3.5. online zu sehen.

Die Dresden Frankfurt Dance Company präsentiert eine weitere Arbeit aus dem Archiv von Jacopo Godani: „Unit in Reaction“ ist ein Teil eines zweiteiligen Ballettabends, der Februar/März 2018 mit dem mystischen „Al Di Là“ zusammen uraufgeführt wurde (unser Interview mit Jacopo Godani zur Premiere).

„Unit in Reaction“ arbeitet mit einer ausgefeilten Lichtchoreografie, die markante Akzente im ansonsten düsteren Bühnenraum setzt. Die Tänzer bewegen sich in zu zweit, als Gruppe oder in expressiven Solos; zusammen mit der Soundlandschaft des Duos 48nord, das regelmäßig mit der Dresen Frankfurt Dance Company arbeitet, ist eine atmosphärisch dichte Arbeit entstanden, die vor allem hochkarätigen Tanz zeigt.

Unit in Reaction

Bis man die Dresden Frankfurt Dance Company wieder live erleben kann, gibt es immer wieder Stücke aus dem Archiv als Videostream zu sehen.

„Unit in Reaction“ ist vom 30.4. ab 17 Uhr bis zum 3.5. 24 Uhr über die Company-Website zu sehen.

www.dresdenfrankfurtdancecompany.com