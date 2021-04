Unterstützung für Regenbogenfamilien

Familien mit LSBTIQ*-Eltern müssen bei der Familienplanung einige Besonderheiten beachten: Insbesondere die Stiefkindadoption stellt noch immer eine Hürde dar, aber auch die alltäglichen Erklärungen und die fehlende Selbstverständlichkeit in einem heteronormativ geprägten Umfeld sind für Regenbogenfamilien zusätzliche Herausforderungen.

Aus diesem Grund lädt die Mainzer Bar jeder Sicht am 14. April zur Info- und Beratungsveranstaltung „Regenbogenfamilie werden und sein“.

„Es ist wesentlich, Hürden als solche zu erkennen und Wege des Überwindens zu gehen“, heißt es in einer Erklärung des Teams der Bar jeder Sicht. „Hier setzt Empowerment an, mit dem Ziel, Regenbogenfamilien zu stärken und deren Familien(er)leben zu erleichtern“. Und genau darum soll es am 14. April gehen.