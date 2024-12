Upcycling At Its Best

× Erweitern Foto: Sompex Sompex-1

Immer wieder eine feine Design-Adresse, insbesondere auch für originelle Geschenk-Ideen, ist Möbel + Design in der Bockenheimer Ladengalerie am Anfang der Leipziger Straße. Hier findet man so schmucke Dinge wie die unter andrem mit dem German Design Award Special 2024 ausgezeichnete „Top 2.0“-Flaschenleuchte von Sompex: Ein kleiner Lampenschirm, der leere Flaschen in stylische Tischlampen verwandelt. Möglich machts ein konischer Silikon-Pfropfen, der in jeden Flaschenhals passt – Upcycling At It’s Best!

Die „Top 2.0“-Lampenschirme kommen in verschiedenen Farben und bieten über einen Touch-Sensor drei verschiedene Licht-Modi. Top 2.0 läuft mit Akkubetrieb für gut 40 Stunden und ist auch draußen einsetzbar. Obendrein kommt die Top 2.0 in einer hübschen runden Verpackung – zusammen mit einer guten Flasche Wein oder Champagner ein perfektes Geschenk-Duo!

Möbel + Design in der Bockenheimer Ladengalerie, Leipziger Str. 5, Frankfurt, www.moebel-design-frankfurt.de