Update HIV und Aids

Die AIDS-Hilfe Mainz lädt zum Info-Abend zu den neuesten Entwicklungen im Umgang mit STIs und in der Gesundheitsversorgung von HIV-Patient*innen.

Vorgestellt und diskutiert werden verschiedene aktuelle Themen: Nach der Einführung der PrEP für HIV könnte nun auch die PrEP und PEP (die „Pille danach“) gegen andere STIs wie Syphilis, Tripper und Chlamydien kommen? Bringen diese Prophylaxen und regelmäßige STI-Screenings als Routine-Tests wirklich sorgenfreien Sex – oder stellen sie eher eine Gefährdung für die Gesundheit dar? Im Bereich der HIV-Therapie gibt es seit vergangenem Jahr eine bedenkliche Entwicklung: Zwei moderne HIV-Medikamente werden von den Krankenkassen nicht mehr erstattet. Kann dies auch bei anderen HIV-Medikamente passieren? Und auf was müssen such HIV-Patient*innen in Zukunft einstellen?

Die Referent*innen sind Armin Schafberger, Arzt und Gesundheitswissenschaftler aus Berlin, und Annette Piecha von HIV-Hepatitis Contact und Kompetenznetz HIV/AIDS e.V.

14.9., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19 Uhr, 19 Uhr, www.aidshilfemainz.de