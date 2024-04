UTOPIA Kiosk Stuttgart

× Erweitern Foto: Selina Krüger v.l.n.r.: UTOPIA Kiosk-Leiterin Alisha Soraya, Holger Edmaier (Projekt 100% MENSCH) und Christoph Hornikel, Geschäftsführer der Park Service Hüfner GmbH

Das „Projekt 100% MENSCH“ übernimmt ab Ende April den ehemaligen KULTUR KIOSK in der Lazarettstraße und eröffnet ihn mit einem neuen Konzept unter der Regenbogenflagge. Der neu betitelte „UTOPIA Kiosk“ wird dann zum kulturellen Begegnungsort – ein queerer Raum für Kunst und Kultur mit Ausstellungen, Open Stage Nights, Wohnzimmerkonzerten, Flohmärkten, Diskussionsrunden, Film-Abenden, Performances und Mini-Festivals.

Die Leitung des Projekts übernimmt Alisha Soraya, die nicht nur beim Projekt 100% Mensch tätig ist, sondern auch Mitbegründer*in und Vorstand der Queerdenker* Stuttgart und Host* des Podcasts Gött*innenspeise. Durch die Übernahme bekommt die derzeit geschlossene Location eine neue Zukunft – das findet auch Sara Dahme, Gründerin des KULTUR KIOSK: „Nachdem wir über die Jahre mit viel Liebe und Zuwendung aus einem Stuttgarter Unort einen kulturellen Hotspot entwickelt haben, freue ich mich enorm darüber, dass wir diesen nun in gute Hände weitergeben können. Auf ein bunteres Stuttgart!“

× Erweitern Foto: krowni.com Krowni im Atelier

Der UTOPIA Kiosk ist zunächst an drei Tagen pro Woche geöffnet – donnerstags, freitags und samstags, mit gastronomischem Angebot, zum Treffen, Netzwerken und Austauschen. Zur Eröffnung am 27. April startet auch gleich die erste Kunstausstellung des UTOPIA Kiosk: Die Stuttgarter Kunststudentin Krowni thematisiert in ihren lebhaften Gemälden queere Realitäten und Fantasien und lädt dazu ein, über Geschlechteridentitäten sowie die Dekonstruktion traditioneller Vorstellungen von Weiblichkeit nachzudenken. In Krownis Arbeiten trifft ihre eigene Lebensrealität auf Popkultur, Sinnlichkeit und Absurdität.

27.4., Eröffnung UTOPIA Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart, 18 Uhr, Vernissage: Krowni www.krowni.com

Der UTOPIA Kiosk ist geöffnet: Do und Fr von 17 – 1 Uhr, Sa von 14 – 1 Uhr, www.instagram.com/utopiakiosk, utopiakiosk.de